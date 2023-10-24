Воспитанник дончан сбежал из команды, когда та была в Бельгии. Предатель решил, что ему будет лучше в России. По крайней мере, отец Роспутька заявил, что там ему будет безопаснее, и Александр планирует подать документы, чтобы получить паспорт страны, которая оккупировала его родную Горловку. В России эта история также вызвала резонанс. Там уже обсуждают, сможет ли Роспутько, игравший за юношеские команды Украины U-19 и U-18, выступать за их сборную. Тамошние СМИ обратились за консультацией к специалисту по спортивному праву Валерию Федорееву.

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"Пока российское гражданство можно получить в ускоренном порядке, если футболист подпадает под эту категорию. Критерии смены футбольного гражданства таковы, что игрок может поменять сборную один раз до 21 года. Во-первых, если он выступал за сборную А (главную сборную страны), то выступать за другую сборную уже не сможет, во-вторых, если он выступал за молодежную сборную Украины, за сборную новой страны (РФ) он сможет играть только тогда, когда на момент выступления за Украину он уже имел, в том числе, и гражданство РФ.

Если у него не было гражданства РФ на момент выступления за украинскую молодежку, то играть за сборную России не сможет. В любом случае, заявление об изменении футбольного гражданства подается в Секретариат ФИФА, окончательное решение принимает Комитет по статусу и трансферу игроков", – пояснил Федореев.

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