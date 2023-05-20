"Цього сезону чемпіонат відрізняється від багатьох попередніх тим, що на всіх рівнях турнірної таблиці триває серйозна боротьба, у тому числі й за чемпіонство. Гадаю, уболівальникам цікаво спостерігати за цією боротьбою. Такої напруги давно в нашому чемпіонаті не було. Ми постараємося в трьох турах, що залишилися, зробити все, аби зберегти свою перевагу і здобути чемпіонство. Зараз, у воєнний час, цей титул як ніколи важливий для нас. Головне, щоб була чесна боротьба.

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Безумовно, VAR дозволяє уникнути суперечливих ситуацій на полі та значно підвищує якість суддівства. Згадайте, скільки суперечливих, сумнівних 11-метрових було призначено без VAR останнім часом. Але VAR не вирішує всіх проблем. Є епізоди, які ми бачимо на полі, але, скажімо так, робота VAR на них не поширюється. Наприклад, привернуло увагу рішення арбітра Юрія Іванова, який на 80-й хвилині матчу СК Дніпро-1 – Колос за рахунку 1:1 призначив вільний удар в бік воріт Колоса за затягування часу голкіпером.

Я у футболі понад 20 років. Як голкіпера мене це рішення обурило. Арбітри лояльно ставляться до правила шести секунд – у кожному матчі можна знайти кілька подібних епізодів. Іноді підказують: "Вводьте м’яч!" А тут рефері на рівному місці за нічийного рахунку в дуже потрібний час створив гольовий шанс для СК Дніпро-1. Складається враження, що арбітр чекав, шукав цей епізод, скористався правилами та створив гольовий момент. Не СК Дніпро-1 створив, а саме арбітр.

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Я не кажу, що треба ігнорувати порушення, – правила є правила. Але такі порушення фіксують раз на десять років. І коли це робиться в чемпіонських перегонах на користь команди, що претендує на перемогу в чемпіонаті, за нічийного рахунку за 10 хвилин до кінця матчу, – це викликає обурення. Як бачите, у таких моментах VAR не допомагає арбітру ухвалювати адекватні рішення. Хотілося б, щоб у турах, що залишилися, чемпіонство було розіграно в чесній боротьбі, а судді не завадили цьому", – цитує Пятова прес-служба Шахтаря.