"В этом сезоне чемпионат отличается от многих предыдущих тем, что на всех уровнях турнирной таблицы продолжается серьезная борьба, в том числе и за чемпионство. Думаю, болельщикам интересно наблюдать за этой борьбой. Такого напряжения давно в нашем чемпионате не было. Мы постараемся в трех оставшихся турах сделать все, чтобы сохранить свое преимущество и завоевать чемпионство. Сейчас, в военное время, этот титул как никогда важен для нас. Главное, чтобы была честная борьба.

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Безусловно, VAR позволяет избежать противоречивых ситуаций в поле и значительно повышает качество судейства. Вспомните, сколько спорных, сомнительных 11-метровых было назначено без VAR в последнее время. Но VAR не решает все проблемы. Есть эпизоды, которые мы видим на поле, но скажем так, работа VAR на них не распространяется. К примеру, привлекло внимание решение арбитра Юрия Иванова, который на 80-й минуте матча СК Днепр-1 – Колос при счете 1:1 назначил свободный удар в сторону ворот Колоса за затягивание времени голкипером.

Я в футболе больше 20 лет. Как голкипера меня это решение возмутило. Арбитры лояльно относятся к правилу шести секунд – в каждом матче можно найти несколько подобных эпизодов. Иногда подсказывают: "Вводите мяч!" А здесь рефери на ровном месте при ничейном счете в очень нужное время создал голевой шанс для СК Днепр-1. Создается впечатление, что арбитр ждал, искал этот эпизод, воспользовался правилами и создал голевой момент. Не СК Днепр-1 создал, а именно арбитр.

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Я не говорю, что нужно игнорировать нарушения, – правила есть правила. Но такие нарушения фиксируют раз в десять лет. И когда это делается в чемпионской гонке в пользу команды, претендующей на победу в чемпионате, при ничейном счете за 10 минут до конца матча – это вызывает возмущение. Как видите, в таких моментах VAR не помогает арбитру принимать адекватные решения. Хотелось бы, чтобы в оставшихся турах чемпионство было разыграно в честной борьбе, а судьи не помешали этому", – цитирует Пятова. пресс-служба Шахтера.