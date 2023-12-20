"Здавалося складним, якщо не неможливим, що в Жироні з'явиться бомбардир, який затьмарить Крістіана Стуані. Але Довбик на шляху до історичних сезонів, рекордів легендарних гравців, на шляху до того, аби стати одним з них. Він вже є одним з найкращих бомбардирів Ла Ліги, відстаючи від Джуда Беллінгема усього на 3 голи.

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Артем нестримний і забивний форвард. Цифри Довбика підносять його до числа найкращих "дев'яток" Європи, на рівні з Холандом та Кейном. Він ненажерливий і має приголомшливий показник успіху, настільки, що половина його ударів йде по воротах (19 із 38), а 53% з них закінчуються голом.

ПСЖ придбав Коло Муані за 90 мільйонів, але той забив лише 4 голи в чемпіонаті. У Каріма Бензема в Аль-Іттіхаді всього 9 забитих м'ячів. Жирона придбала 70% прав на Довбика усього за трохи більше ніж 7 млн євро, змусивши вболівальників забути про колишнього лідера клубу Таті Кастельяноса.

Довбик утверджується як топ-форвард. Але, крім голів, він також асистує. Попереду у Артема є шанс побити рекорд Крістіана Стуані за кількістю голів у першому колі (12). Наразі у Довбика 10 забитих м'ячів, але в нього ще є 2 матчі – проти Бетіса та Атлетіко", – зазначає журналіст у своїй колонці в AS.

Нагадаємо, Жирона сенсаційно очолює таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 2 очки.

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