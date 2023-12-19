Андрій Лунін після відпочинку у Лізі чемпіонів знову вийшов у старті Реала проти Вільяреала (4:1). Попри достойну гру нашого земляка, Карло Анчелотті після матчу знову не зміг визначитись щодо того, кого бачить основним воротарем на час відсутності Тібо Куртуа.

Роман Яремчук несподівано потрапив до основи Валенсії на дуель з Барселоною (1:1) і вже на перших хвилинах ледь не забив – на заваді став голкіпер каталонців. Оцінки журналістів форварду розділились – хтось захоплювався перфомансом українця, а хтось навпаки не побачив у його діях нічого надзвичайного.

Артем Довбик змушений був віддуватися за двох у матчі проти Алавеса (3:0, а Віктор Циганков пропускав гру через ушкодження), і відзначився дублем, знову вивівши Жирону на вершину Ла Ліги. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".