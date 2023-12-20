Каталонці в соцмережах нагадали про індивідуальну статистику Артем Довбика та Віктора Циганкова в Ла Лізі. Перший оформив 10 голів+5 асистів в 16 матчах, другий – 3+3 у 14 матчах.

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"Українська сила. Фантастичний початок сезону Довбика та Циганкова в Ла Лізі", – підписала колаж прес-служба Жирони.

Нагадаємо, каталонці сенсаційно очолюють таблицю чемпіонату Іспанії, маючи 2 очки переваги над Реалом. Наступний матч – виїзд до Бетіса 21 грудня.

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Un inici de temporada fantàstic per Dovbyk i Tsygankov a @LaLiga .



Fes-te amb les seves cartes a @Sorare: https://t.co/s3X1RXPKSD pic.twitter.com/HXnQfCOdCP — Girona FC (@GironaFC) December 20, 2023

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