"Українська сила": Жирона похизувалася статистикою Довбика і Циганкова в Ла Лізі
16:18 - Читать на русском
Жирона явно задоволена виступами своїх українських легіонерів.
Каталонці в соцмережах нагадали про індивідуальну статистику Артем Довбика та Віктора Циганкова в Ла Лізі. Перший оформив 10 голів+5 асистів в 16 матчах, другий – 3+3 у 14 матчах.
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"Українська сила. Фантастичний початок сезону Довбика та Циганкова в Ла Лізі", – підписала колаж прес-служба Жирони.
Нагадаємо, каталонці сенсаційно очолюють таблицю чемпіонату Іспанії, маючи 2 очки переваги над Реалом. Наступний матч – виїзд до Бетіса 21 грудня.
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