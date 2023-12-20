"Казалось сложным, если не невозможным, что в Жироне появится бомбардир, который затмит Кристиана Стуани. Но Довбик на пути к историческим сезонам, рекордам легендарных игроков, на пути к тому, чтобы стать одним из них. Он уже является одним из лучших бомбардиров Ла Лиги, отставая от Джуда Беллингема всего на 3 гола.

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Артем неудержимый и забивной форвард. Цифры Довбика возносят его в число лучших "девяток" Европы, на уровне с Холандом и Кейном. Он прожорлив и имеет потрясающий показатель успеха, настолько, что половина его ударов идет по воротам (19 из 38), а 53% из них заканчиваются голом.

ПСЖ приобрел Коло Муани за 90 миллионов, но тот забил только 4 гола в чемпионате. У Карима Бензема в Аль-Иттихаде всего 9 забитых мячей. Жирона приобрела 70% прав на Довбика всего за чуть более 7 млн евро, заставив болельщиков забыть о бывшем лидере клуба Тати Кастельяносе.

Довбик утверждается как топ-форвард. Но помимо голов, он также ассистирует. Впереди у Артема есть шанс побить рекорд Кристиана Стуани по количеству голов в первом круге (12). Сейчас у Довбика 10 забитых мячей, но у него еще есть 2 матча – против Бетиса и Атлетико", – отмечает журналист в своей колонке в AS.

Напомним, Жирона сенсационно возглавляет таблицу чемпионата Испании, опережая Реал на 2 очка.

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