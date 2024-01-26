Холанд не зможе допомогти Манчестер Сіті в матчі з Тоттенхемом, який буде зіграно завтра в рамках четвертого раунду Кубка Англії. Проте норвежець повернеться на поле найближчим часом. "Холанд на межі повернення. Завтра він ще не готовий, але вже близький до цього. В останні два дні він провів кілька тренувань. Він ще не набрав оптимальних кондицій, тому ми почекаємо ще трохи.

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Аканджі також буде відсутній, а от Джон Стоунз повернувся. Не можу сказати, чи вийде він у стартовому складі, але він безумовно в обоймі. Що стосується Едерсона, то з ним теж усе гаразд", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться в п'ятницю, 26 січня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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