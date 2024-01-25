Прес-служба містян підтвердила перехід 18-річного аргентинця. Клаудіо Ечеверрі підписав контракт з Манчестер Сіті до 2028 року.

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Згідно з інформацією Transfer News Live, сума трансферу становить близько 12,5 мільйона фунтів стерлінгів без урахування бонусів, які передбачені контрактом з Рівер Плейт. 18-річний футболіст залишиться в аргентинському клубі до січня 2025 року, а лише потім приєднається до Манчестер Сіті.

Ечеверрі викликається регулярно у молодіжну збірну Аргентини, за яку він зіграв у 23 матчах, забивши 13 голів. Також півзахисник вже проводив тренування з першою командою Аргентини.

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