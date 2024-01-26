Холанд не сможет помочь Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом, который будет сыгран завтра в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. Тем не менее, норвежец вернётся на поле в самое ближайшее время. "Холанд на грани возвращения. Завтра он еще не готов, но уже близок к этому. В последние два дня он провел несколько тренировок. Он еще не набрал оптимальных кондиций, поэтому мы подождем еще немного.

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Аканджи также будет отсутствовать, а вот Джон Стоунз вернулся. Не могу сказать, выйдет ли он в стартовом составе, но он определённо в обойме. Что касается Эдерсона, то с ним тоже всё в порядке", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится в пятницу, 26 января. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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