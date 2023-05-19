На матчах Шахтаря та СК Дніпро-1 працюватиме VAR – суддівські призначення на 27-й тур УПЛ
Комітет арбітрів УАФ затвердив список офіційних осіб на 27-ий тур чемпіонату України.
Система VAR працюватиме одразу на трьох матчах 27-го туру, включаючи поєдинки лідерів – Шахтаря та СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт УАФ. Також відеопомічник арбітра буде на грі Металіст 1925 – Металіст.
Шахтар – Верес: анонс матчу УПЛ
19 травня
СК Дніпро-1 – Колос – Іванов Ю.В. (Донецька обл.), арбітр VAR – Коваленко А.А. – початок о 14:00.
Ворскла – Кривбас – Шандор О.А (Львів), арбітр VAR – Пасхал І.Ю. – початок о 15:00.
Шахтар – Верес – Деревінський О.О (Хмельницький) – початок о 17:00.
20 травня
Чорноморець – Минай – Абдула А.Б. (Харків) – початок о 13:00.
Зоря – Інгулець – Омельченко О.В. (Слов'янськ) – початок о 14:00.
Олександрія – Динамо – Кривушкін Д.В. – початок о 15:00.
21 травня
Металіст 1925 – Металіст – Монзуль К.В. (Харків), арбітр VAR – Романюк А.М. – початок о 15:00.
Рух – Львів – Козиряцький М.С. (Запоріжжя) – початок о 17:00.