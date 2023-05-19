Шахтар в рамках 27-го туру УПЛ зустрінеться з Вересом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Формально домашній матч Шахтар проведе у Рівному. В даному випадку обійшлося без традиційного ґвалтування регламенту – просто у листопаді рівненська військова адміністрація не дозволила провести поєдинок у місті, тож зустріч перенесли до Львова. Тепер команди зіграють на "Авангарді".

Верес на всю потужність роздає "запрошення акціонерам", обходячи заборону на відвідування матчів вболівальниками. Вона вже давно не діє, та і доцільність бану трибун викликає велике запитання. А підтримка фанів підопічним Юрія Вірта ой як потрібна.

Звісно, важко вимагати від "народного клубу" гри на результат, коли в суперниках Шахтар, але турнірна ситуація вимагає творити дива. Верес тримається всього в одному заліковому балі від зони перехідних матчів – а до кінця сезону всього чотири тури включно з сьогоднішнім. Між тим, серед усіх представників боротьби за виживання рівняни мають один з найскладніших календарів.

Це по-перше. По-друге, нинішній Шахтар – далеко не той колектив, з яким потрібно грати у надії пропустити тільки три голи, а не п'ять. Донеччани дають грати проти себе всім, а от самі вони вмикаються лишень час від часу. Після вильоту з Ліги Європи майже кожен суперник "гірників" міг створити сенсацію (виключенням став хіба що Рух).

Навіть з напіврезервним складом Інгульця підопічні Ігора Йовічевіча відверто провалили перший тайм. Поки що Шахтар тримається завдяки величезній перевазі в класі, однак команда явно ходить по тонкій кризі. А осічку допускати не можна – СК Дніпро-1 тримається всього у двох очках позаду.

Кадрова ситуація

Травмовані: Різник, Петряк, Криськів – Ющишин

Дискваліфіковані: Бондаренко (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Верес

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Джурасек – Швед, Судаков, Зубков – Сікан

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Кльоц, Кучеров – Блізніченко, Лебеденко, Пасіч – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Верес за останні п'ять турів набрав 7 очок у матчах з прямими конкурентами, але поступився Зорі й Колосу – командам з верхньої половини таблиці. В обох випадках гра була низькою за якістю, але рівною. Поразки стали наслідком нечисленних помилок, але вкрай грубих індивідуальних помилок.

Саме тому картина матчу з Шахтарем виглядає доволі передбачуваною. Верес перед рівними вболівальниками дасть бій, а вайлуваті донеччани знову літатимуть в астралі протягом 45-60 хвилин – а потім покарають за кілька привозів. Можливо, саме сьогодні все буде інакше, але досі поєдинки за участі "гірників" проходили саме так.