СК Дніпро-1 в рамках 27-го туру УПЛ зустрінеться з Колосом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ще кілька років тому протистояння між СК Дніпром-1 і Колосом було одним із найзапекліших. За ковалівців виступало чимало юних екс-дніпрян зі свіжими спогадами про дербі зі "спортклубом" – Сергій Кравченко колись навіть скаржився, що ультрас занадто налаштували молодь проти "жовто-чорних". Був і Селезньов, який на Дніпро-Арені роздав вогню на всіх напрямах. Інші представники клубів дозволяли собі гострі коментарі.

Та і в футбольному плані було гаряче. Зокрема, саме Колос не пустив СК Дніпро-1 в ЛЄ після дебютного сезону в еліті. Ще й декілька розгромів влаштував. На жаль, ті веселі часи вже давно у минулому – за останні пару сезонів ковалівців затягнуло в трясовину УПЛ. За їхніми матчами фізично важко спостерігати, та і поза межами поля клуб втратив свій колишній шарм.

Попри це, Колос має доволі перспективний склад. До понеділка "хлібороби" навіть серйозно претендували на позицію в Лізі конференцій, однак безапеляційна поразка від Олександрії де-факто закрила цю історію. Підопічні Ярослава Вишняка просто дограють сезон – і це дуже погано для нейтрального глядача.

Навіть вмотивований Колос спромігся лишень на 7 голів за 11 турів. Три з них – в матчі з Металістом 1925, два пройшли після стандартів, а ще один залетів завдяки автоголу. В обороні ковалівці виглядають перспективніше, але залізобетонним їхній блок не назвати. І на стандартах колектив захищається слабенько, що прекрасно довів гол Логінова у понеділок.

СК Дніпру-1 необхідно скористатись вадами Колоса. За будь-яку ціну. Підопічні Олександра Кучера йдуть на другій позиції, тримаючись на відстані у два залікових бали від Шахтаря – а Зорю вдається випереджати на три. За таких умов кожна осічка ризикує стати фатальною. Свій ліміт на помилки "жовто-чорні" вичерпали.

Тим не менш, колектив навесні грає так, ніби це він лідирує з 10-очковим відривом. Будемо відвертими – за 11 турів тільки розгром фарм-клубу з Харкова виглядав максимально впевнено, однак забити п'ять голів Металісту здатний навіть Верес. Всі інші поєдинки цілком могли завершитись сенсацією, адже СК Дніпро-1 провалювався на тривалих ігрових відрізках.

Останнім часом футбол "спортклубівців" у атаці став особливо слабеньким. У зустрічах з Чорноморцем, Олександрією та Минаєм команда створила мізерну кількість моментів – мова саме про моменти, а не сміттєві удари з околиць штрафного. На такому тлі різко контрастують суддівські помилки, які за щасливою випадковістю трактувалися на користь СК Дніпра-1.

Втім, аналогічна історія характерна і для Шахтаря. Це УПЛ, крихітко. Можливо, з появою VAR у матчах обох контендерів на золото ми забудемо про скандали. Втім, якщо СК Дніпро-1 буде кататись лишень на натхненні Довбика, то розмов не уникнути. До речі, Артему до бомбардирського рекорду в Україні залишилось всього два голи.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пуріта (СК Дніпро-1); кілька футболістів СК Дніпро-1 зазнали ушкоджень з Минаєм, але прізвища та характер травм тримають у секреті

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Колос

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Матарріта – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Бланко – Довбик

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Чорноморець, Золотов – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Болбат – Ісаєнко

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Передбачити хід цієї зустрічі доволі просто. Колос буде відсиджуватись у середньому блоці, нав'язуватиме боротьбу й сподіватиметься на якусь контратаку чи стандарт. Дніпро-1 буде мучитись з обороною "хліборобів", ходячи навколо штрафного й набиваючи мізерні xG, а поки Довбик з Піхальонком не організують щось цікаве.

Досі даний підхід приносив результат – однак в поєдинку проти Зорі реалізація підкачала, а з Олександрією цього вже не вистачило. Тим не менш, ми ризикнемо поставимо на перемогу СК Дніпра-1, адже в поєдинках з лідерами Колос не вивозить, а зараз ще й мотивації не вистачатиме.