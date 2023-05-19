На матчах Шахтера и СК Днепр-1 будет работать VAR – судейские назначения на 27-й тур УПЛ
Комитет арбитров УАФ утвердил список официальных лиц на 27-ый тур чемпионата Украины.
Система VAR будет работать сразу на трех матчах 27-го тура, включая поединки лидеров – Шахтера и СК Днепр-1, сообщает официальный сайт УАФ. Также видеопомощник арбитра будет на игре Металлист 1925 – Металлист.
Шахтер – Верес: анонс матча УПЛ
19 мая
СК Днепр-1 – Колос – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр VAR – Коваленко А.А. – начало в 14:00.
Ворскла – Кривбасс – Шандор О.А (Львов), арбитр VAR – Пасхал И.Ю. – начало в 15:00.
Шахтер – Верес – Деревинский А.А (Хмельницкий) – начало в 17:00.
20 мая
Черноморец – Минай – Абдула А.Б. (Харьков) – начало в 13:00.
Заря – Ингулец – Омельченко А.В. (Славянск) – начало в 14:00.
Александрия – Динамо – Кривушкин Д.В. – начало в 15:00.
21 мая
Металлист 1925 – Металлист – Монзуль К.В. (Харьков), арбитр VAR – Романюк А.М. – начало в 15:00.
Рух – Львов – Козыряцкий М.С. (Запорожье) – начало в 17:00.