На Луческу вже чекають у Європі – роль екс-тренера Динамо та Шахтаря в новому клубі невідома
Екс-президент Динамо Бухарест Флорін Пруня висловився щодо можливого приходу Мірчі Луческу до румунського клубу.
"Мірча опиниться в Динамо Бухарест, я вас запевняю. Або як президент, або як менеджер, або навіть менеджер-тренер, чому б і ні?
Луческу заінтригував поверненням до тренерської роботи – екс-наставник Динамо назвав точну дату камбеку
Я переконаний, що його майбутнє пов'язане з Динамо Бухарест, хто б що не говорив", – поділився Пруня в коментарі Prosport.ro.
Нагадаємо, румунський фахівець покинув Динамо у листопаді 2023 року. "Біло-сині" наразі є останнім клубом у тренерській кар'єрі Луческу. Сам Мірча заявляв, що готовий повернутись до роботи влітку.
"Я більше не міг цього терпіти": Луческу зізнався, що стало останньою краплею для відходу з Динамо