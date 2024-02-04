"Мірча опиниться в Динамо Бухарест, я вас запевняю. Або як президент, або як менеджер, або навіть менеджер-тренер, чому б і ні?

Луческу заінтригував поверненням до тренерської роботи – екс-наставник Динамо назвав точну дату камбеку

Я переконаний, що його майбутнє пов'язане з Динамо Бухарест, хто б що не говорив", – поділився Пруня в коментарі Prosport.ro.

Нагадаємо, румунський фахівець покинув Динамо у листопаді 2023 року. "Біло-сині" наразі є останнім клубом у тренерській кар'єрі Луческу. Сам Мірча заявляв, що готовий повернутись до роботи влітку.

"Я більше не міг цього терпіти": Луческу зізнався, що стало останньою краплею для відходу з Динамо