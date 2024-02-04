"Мирча окажется в Динамо Бухарест, я вас уверяю. Или как президент, или как менеджер, или даже менеджер-тренер, почему бы и нет?

Луческу заинтриговал возвращением к тренерской работе – экс-наставник Динамо назвал точную дату камбэка

Я убежден, что его будущее связано с Динамо Бухарест, кто бы что ни говорил", – поделился Пруня в комментарии Prosport.ro.

Напомним, румынский специалист покинул Динамо в ноябре 2023 года. "Бело-синие" пока является последним клубом в тренерской карьере Луческу. Сам Мирча заявлял, что готов вернуться к работе летом.

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