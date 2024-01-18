Луческу заінтригував поверненням до тренерської роботи – екс-наставник Динамо назвав точну дату камбеку
Румунський фахівець Мірча Луческу назвав єдину причину, яка може вплинути на його бажання повернутись у великий футбол.
"Я відхилив пропозицію від турецького Бешикташа, але в червні 2024 року, ймовірно, ви знову побачите мене на тренерській лавці.
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Якщо мій стан здоров'я буде задовільним", – цитує Луческу Il Tirreno.
Нагадаємо, румунський фахівець покинув Динамо у листопаді 2023 року – після його відходу команда під керівництвом Олександра Шовковського не програла жодного матчу. "Біло-сині" наразі є останнім клубом у тренерській кар'єрі Луческу.
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