"Я довго чинив опір. Багато хто виїхав ще у 2014 році, коли росіяни окупували Донбас та Крим. Україна тоді мала сильний чемпіонат, на високому рівні грали чотири команди: донецький Шахтар, київське Динамо, харківський Металіст та Дніпро.

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Я тренував Шахтар, але коли росіяни напали на Донбас, нам довелося залишити Донецьк. Із Шахтарем ми переїхали до Києва, де мешкали в непростих умовах. Досить сказати, що у столиці ми навіть не грали домашні матчі, нам доводилося літати літаком до інших міст України, великої країни, де відстані дуже суттєві.

В Динамо попросили мене допомогти, і я погодився. Перший рік пройшов дуже добре, ми виграли чемпіонат, Кубок України та Суперкубок. Потім у 2022 році почалася війна, але я вирішив залишитись, нехай навіть ми грали на стадіонах без глядачів і не могли користуватися літаком, через що поїздка автобусом займала 9-10 годин. Друга частина чемпіонату в сезоні-2021/22 так і не була зіграна, і ми поїхали до Європи, щоб провести декілька матчів на підтримку миру. Я був промоутером цих поєдинків.

Я думав, що війна закінчиться, що вона не триватиме так довго, а тим часом футбол стане відповіддю на потребу людей у виживанні: кілька хвилин дозвілля, щоб краще перенести жахливу реальність загибелі багатьох молодих людей. Ось чому я не втік. У Динамо залишилося 14 гравців, я не здався та відновив команду шляхом залучення молоді. Я хотів бути поруч із ними у цій критичній ситуації – багато гравців виросли разом зі мною, вони сильні та зроблять кар'єру.

Але коли бомбардування міст посилилися, я більше не міг цього терпіти. Рідні дзвонили мені щодня, вони дуже хвилювалися. Отже, у листопаді я поїхав, дорога була важкою, але, зрештою, я повернувся в Бухарест", – цитує Луческу Il Tirreno.

Нагадаємо, румунський фахівець покинув Динамо у листопаді 2023 року – після його відходу команда під керівництвом Олександра Шовковського не програла жодного матчу.

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