Евертон розписав яскраву нічию з Ліверпулем у 5 турі АПЛ (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мане вивів Ліверпуль вперед вже на 3 хвилині, але Евертон доволі швидко відповів зусиллями Кіна. Пікфорду довелося здійснити кілька вражаючих сейвів, щоб вберегти свої ворота від другого гола "червоних".

Евертон та Ліверпуль розійшлися миром – перша втрата Анчелотті, скасований гол "червоних" у компенсований час

Другий тайм вийшов не менш насиченим. Суперники обмінялися точними ударами найкращих бомбардирів – Салаха і Калверта-Льюїна. Догравали "іриски" у меншості через грубий фол Рішарлісона. Компенсований час подарував справжню драму. Здавалося, що Хендерсон вирвав усі три очки для Ліверпуля, проте прискіпливий VAR знайшов міліметровий офсайд у Мане – рахунок залишився 2:2.