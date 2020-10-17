Чемпіонат Англії 2020/21, 5-й тур

Евертон – Ліверпуль – 2:2

Голи: Кін, 19, Калверт-Льюїн, 81 – Мане, 3, Салах, 72

Вилучення: Рішарлісон, 90 (Е)

Челсі – Саутгемптон – початок о 17:00

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – початок о 22:00

Довгочікуване мерсисайдське дербі розпочалось швидким голом, який забили підопічні Юргена Клоппа. Робертсон на правому фланзі прокинув Коулмена і віддав ідеальну передачу під удар Мане – з такої вбивчої відстані у голкіпера не було жодного шансу. "Іриски" відчайдушно прагнули відігратись і невдовзі їм це вдалось – Хамес Родрігес закрутив з кутового у карний майданчик, а Кін головою замкнув.

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По перерві "червоні" знову вийшли уперед. Після прострілу у карний майданчик, м'яч рикошетом від захисника відскочив прямо під удар Салаху, який не розгубився і потужно пробив по центру воріт. Гравці Евертона не бажали так легко переривати свою безпрограшну серію і на 81-й зрівняли рахунок. Дінь з лівого флангу навісив у штрафний, де головою замкнув Калверт-Льюїн. Під завісу зустрічі Рішарлісон отримав пряму червону і залишив "ірисок" у меншості. Мерсисайдці таки зуміли забити ще один, але після перегляду VAR на предмет офсайду гол було скасовано. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 2:2.

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