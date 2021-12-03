Вже за рахунку 3:2 "червоні дияволи" вибігали у контратаку. Джейдон Санчо віддавав на Бруну Фернандеша, а португалець пробив невдало. Роналду ж в цей момент відчув дискомфорт.

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Як повідомляє Sport Bible, Кріштіану в атаці зупинився, борючись із болем у підколінному сухожиллі. Одразу ж після цього його було замінено нібито через отриману травму.

Поєдинок завершився для Манчестер Юнайтед на переможній ноті (3:2), а сам Кріштіану Роналду забив 800 і 801 м'ячі у кар'єрі, ставши другим гравцем в історії, якому підкорилось це досягнення.

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