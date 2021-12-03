Уже при счете 3:2 "красные дьяволы" выбегали в контратаку. Джейдон Санчо отдавал на Бруну Фернандеша, а португалец пробил неудачно. Роналду же в этот момент ощутил дискомфорт.

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Как сообщает Sport Bible , Криштиану в атаке остановился, борясь с болью в подколенном сухожилии. Сразу же после этого он был заменен якобы из-за полученной травмы.

Поединок завершился для Манчестер Юнайтед на победной ноте (3:2), а сам Криштиану Роналду забил 800 и 801 гол за карьеру, став вторым игроком в истории, которому покорилось это достижение .