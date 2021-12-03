Нападник МЮ Кріштіану Роналду не зациклюється на своїх успіхах у матчі проти Арсенала (3:2).

"Ми вже налаштовані на наступну гру, немає часу святкувати! Сьогоднішня перемога була дуже важлива для того, щоб повернутися в нормальне русло, але попереду ще довгий шлях, доки ми не досягнемо пункту призначення…

Історичне досягнення Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

Вітаю всіх моїх товаришів по команді, сьогодні ми маємо чудовий настрій! І особлива подяка нашим вболівальникам, без вас ми б не впоралися", – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, у цьому матчі 36-річний португалець оформив 800-й і 801-й голи у своїй професіональній кар'єрі.

Манчестер Юнайтед переміг Арсенал у ефектній перестрілці з п'ятьма голами – Роналду оформив історичний дубль