Роналду досягнув позначки у 800 голів за кар'єру та став другим в історії, кому підкорилось це досягнення
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду встановив фантастичне досягнення у матчі 14-го туру АПЛ проти Арсенала.
Гол у ворота Арсенала став 800-м для Роналду за його ігрову кар'єру, повідомляє твіттер-акаунт Sporting Life Football & Infogol. Зазначимо, що Кріштіану 450 своїх голів провів у футболці Реала, 129 – за Манчестер Юнайтед, 115 – за збірну Португалії, 101 – за Ювентус та ще 5 у складі лісабонського Спортингу.
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Єдиним гравцем, якому підкорилось це досягнення, є австрійський нападник Йозеф Біцан. За даними ФІФА, форвард за свою кар'єру встиг забити 805 голів.
До слова, Роналду оформив дубль у ворота Арсенала, відзначившись вже 801-м своїм голом та допоміг вирвати перемогу (3:2).
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