Бельгійський клуб зацікавлений у послугах Едуарда Соболя зі Страсбура, повідомляє Sport.ua. Вестерло пішов зимувати у нижній половині таблиці Ліги Жупіле і хотів би підсилити декілька позицій. Лівий захисник – одна з них.

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Соболь чудово знає чемпіонат Бельгії, де тричі вигравав "золото" з Брюгге. Нинішній сезон під керівництвом легендарного Патріка Вієйра складається жахливо – всього 112 хвилин на полі, жодної результативної дії. Страсбур готовий відпустити Соболя в оренду з правом викупу. Втім, проблемою може стати велика зарплатня українця, який не поспішає відмовлятись від своїх 700 тисяч євро на рік.

Джерело додає, що Вестерло також розглядав кандидатуру Богдана Михайліченка, проте трансфер не відбувся через хронічні проблеми захисника із коліном. На початку вересня бельгійці підписали іншого гравця збірної України – хавбека Сергія Сидорчука з Динамо.

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