Рідне місто нових чемпіонів Італії відоме тим, що у ньому досі зберігся сильний вплив мафіозі. Багато хто з них щиро підтримує головну команду регіону й не міг пропустити грандіозне свято, на яке чекали 33 роки.

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Чемпіонський фестиваль на центральній площі Карло III став останньою подією в житті Вінченцо Костанцо. Правоохоронці знайшли чоловіка, коли він ще був живий. Поруч валялися 7 гільз. Ймовірно, постраждалий потрапив у засідку. Лікарі не змогли врятувати його від смерті.

За інформацією Italy24, Вінченцо Костанцо – це близький родич одного із ватажків мафії, який головує в клані Д'Аміко. Повідомляється, що після звістки про смерть 26-річного хлопця родина та друзі виплеснули свій гнів у лікарні, пошкодивши відділення невідкладної допомоги. Загиблий з часом мав стати новим босом мафії.

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