Голкіпер Жирони та збірної України Артем Довбик потрапив у символічну збірну за підсумками сезону Ла Ліги 2023/24.

Легендарний голкіпер Реала та збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес на радіо Cope представив свій варіант символічної збірної за підсумками чемпіонату Іспанії сезону 2023/24.

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Екс-воротар включив у свою команду нападника Жирони Артема Довбика, який став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи. Поряд з українцем колишній гравець розмістив Александера Сьорлота з Вільяреала. Каньїсарес не обрав у збірну Андрія Луніна, а місце у воротах віддав Гіоргі Мамардашвілі. Колишній гравець Реала не вибрав жодного гравця з Барселони.

Нагадаємо, що Сантьяго Каньїсарес виступав за "вершкових" з 1988 по 1998 роки. З Реалом він здобув двічі титул чемпіона Іспанії, Суперкубок та вигравав Лігу чемпіонів.

Збірна сезону від Каньїсареса:

Голкіпер: Мамардашвілі

Захисники: Карвахаль, Рюдігер, Москера, Мігель Гутьєррес

Півзахисники: Кроос, Беллінгем, Іско, Вінісіус

Нападники: Сьорлот і Довбик