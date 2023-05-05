"Відколи я прийшов на посаду президента Наполі, ви завжди казали мені, що хочете виграти чемпіонат. Тепер ми перемогли, і ми зробили це разом. Святкувати будемо в неділю після матчу проти Фіорентини. Дякую, дякую і ще раз дякую всім.

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Коли я прийшов, я сказав, що потрібно сім років, щоб дістатися до єврокубків, а потім ще 10, щоб виграти Скудетто, але ми зробили це раніше. Тепер ми починаємо знову та спробуємо підкорити Лігу чемпіонів", – цитує Де Лаурентіс офіційний сайт Наполі.

За п'ять турів до кінця чемпіонату Наполі оформив виграш свого першого за 33 роки Скудетто. Останнім кроком для дострокового тріумфу стала нічия з Удінезе.

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