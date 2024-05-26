Ювентус готується до тотальної перебудови під час літнього міжсезоння.

Найближчим часом "Стара Синьйора" повинна призначити головним тренером Тьягу Мотту, який попрощався з Болоньєю. Новий керманич вже має свої плани на літнє трансферне вікно.

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Мотта готовий легко відпустити двох лідерів Ювентуса – Войцеха Щенсни та Федеріко К'єзу, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо. У поляка залишається всього рік контракту, тому його треба продавати. Юве заздалегідь підготував заміну, домовляючись з Монцою щодо Мікеле Ді Грегоріо.

К'єза був головною надією Ювентуса останніх сезонів, однак Мотта не бачить місця для Феде у своїх тактичних схемах. Тренер вважає за краще вигідно продати чемпіона Європи, щоб розширити трансферний бюджет.

Лідерами нового Ювентуса мали б стати Рабйо, Бремер та Локателлі, однак і тут не все просто. Впевнене майбутнє має лише Локателлі, двоє інших під питанням. З мамою Рабйо знову треба домовлятись щодо продовження контракту, а Бремера дуже хоче забрати Манчестер Юнайтед.

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