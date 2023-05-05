Родной город новых чемпионов Италии известен тем, что в нем до сих пор сохранилось сильное влияние мафиози. Многие из них искренне поддерживают главную команду региона и не могли пропустить грандиозный праздник, которого ждали 33 года.

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Чемпионский фестиваль на центральной площади Карло III стал последним событием в жизни Винченцо Костанцо. Правоохранители нашли мужчину, когда он еще был жив. Рядом валялось 7 гильз. Вероятно, пострадавший попал в засаду. Врачи не смогли спасти его от смерти.

По информации Italy24, Винченцо Костанцо – близкий родственник одного из предводителей мафии, который председательствует в клане Д'Амико. Сообщается, что после известия о смерти 26-летнего молодого человека семья и друзья выплеснули свой гнев в больнице, повредив отделение неотложной помощи. Погибший со временем должен был стать новым боссом мафии.

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