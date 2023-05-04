Не зумівши обіграти Салернітану в попередньому турі, Наполі переніс вирішення завдання з оформлення чемпіонського титулу в Удіне. На Дачія Арені команді Лучано Спаллетті було достатньо здобути нічию, щоб гарантувати перше за 33 роки Скудетто. Але гості вирішили ускладнити собі завдання: Спаллетті залишив Зєліньскі та Лосано в запасі, що позначилося на творчому потенціалі команди.

Наполі зробив недоторканною лише одну зі своїх трьох зірок

Салернітана задала тренд із недопуску Наполі до оформлення чемпіонського титулу, і Удінезе зробив усе можливе, щоб продовжити цей флешмоб – на 13-й хвилині гравці гостей не помітили підключення Санді Ловріча до атаки, і словенець, отримавши м'яч від Удодже, майстерно втілив перевагу. Він був один в оточенні 8 гравців Наполі, проте жоден із них (особливо це стосується Ндомбеле – не даремно Спаллетті з ним довго спілкувався під час паузи) так і не зміг йому завадити завдати прицільного та сильного удару.

Свою єдину більш-менш адекватну відповідь у першому таймі Наполі виголосив на 32-й хвилині, коли Осімхен вистрибнув вище за свого візаві і пробив поруч зі штангою. А взагалі Віктор був мало помітний і запам'ятався лиш тим, що на пару з Хвічею Кварацхелією намагався пірнати в чужому штрафному, щоб заробити пенальті. Головний арбітр зустрічі на ці театральні вистави не купився.

Мабуть, не можна сказати, що на другий тайм "адзуррі" вийшли із зовсім іншим настроєм. Проте свій швидкий м'яч гості після сумбурного розіграшу кутового все ж забили – з ударом Кварацхелії воротар Сільвестрі впорався, а ось із добиванням Осімхена – ні. Спроби забити переможний другий м'яч у виконанні гравців Наполі були присутні, але здебільшого команда Спаллетті вважала за краще не атакувати, а утримувати м'яч у центрі поля та набивати статистику передач.

У підсумку всі залишилися задоволені: Удінезе заробив очко, а Наполі достроково оформив виграш третього в клубній історії Скудетто і першого – з 1990 року. Шкода, Дієго Марадона цього так і не побачив...

"Марадона б нами пишався". Наполі втратив зірок, але став вбивчою машиною, яка розносить Серію А і принижує Ліверпуль