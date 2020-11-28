Рома на власній базі мала підземний "сюрприз", про який ніхто не здогадувався понад 70 років.

Під час будівництва нового поля були знайдені бомби та інше спорядження, які залишилися після Другої світової війни.

Рома призначила співвітчизника Фонсеки новим генеральним директором

На базу "вовків" негайно була викликана група саперів, а персонал евакуювали. Цікаво, що паралельно проводилося тренування Роми, але його навіть не переривали. Команда Паулу Фонсеки перебувала на безпечній відстані в дальній частині бази.

Додамо, що завтра (29 листопада) Рома зустрінеться з Наполі в рамках 9 туру Серії А.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря