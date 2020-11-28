Рома на собственной базе имела подземный "сюрприз", о котором никто не догадывался более 70 лет.

При строительстве нового поля были найдены бомбы и другое снаряжение, оставшееся после Второй мировой войны.

Рома назначила соотечественника Фонсеки новым генеральным директором

На базу "волков" немедленно была вызвана группа саперов, а персонал эвакуировали. Интересно, что параллельно проводилась тренировка Ромы, но ее даже не прерывали. Команда Паулу Фонсеки находилась на безопасном расстоянии в дальней части базы.

Добавим, что завтра (29 ноября) Рома встретится с Наполи в рамках 9 тура Серии А.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря