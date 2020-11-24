Паулу Фонсека приходив у Рому з чіткими амбіціями – побудувати команду, яка зможе боротися не просто за кваліфікацію в Лігу чемпіонів, а й за Скудетто. Попереднє керівництво "вовків" теж вірило, що португальцю до снаги виконати ціль. Екс-тренеру Шахтаря з легким серцем виписали контракт із зарплатою 2,5 млн євро на рік. Після звільнення Мауріціо Саррі з Ювентуса в Серії А залишився лише один тренер, який заробляє більше, – Антоніо Конте.

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Нинішній сезон Рома почала невдало. Безгольова нічия проти Верони згодом стала технічною поразкою. Виявилося, що секретар команди Панталео Лонго неправильно подав заявку на матч, включивши Діавара у список Б, призначений для молоді. Гвінейцю вже 23 роки і він мусив бути зареєстрований у першій команді. Комічності ситуації додає факт, що Амаду вийшов на поле аж на 89-й хвилині. Ба більше, за кілька днів після інциденту Панталео Лонго вже працевлаштувався у Вероні.

Через тиждень після того Фонсека неабияк здивував. Паулу напередодні гри з Ювентусом публічно назвав стартовий склад на гру проти туринців. Напевно, недосвідчений Андреа Пірло не очікував такої зухвалості – Юве вперше у сезоні втратив очки. Однак півгодини гри в більшості з туринцями і дуже непереконлива перемога над Удінезе в наступному турі аж ніяк не випромінювали оптимізму.

Самого Фонсеку, схоже, така ситуація не змогла вибити із колії. Фахівець знову задекларував свої цілі: "Я – оптиміст, і я зовсім не втратив мотивацію продовжувати працювати тут. Впевнений у тому, що ми можемо щось виграти з цією командою. Але не забувайте, що Рома не вигравала трофеїв 12 років".

Наразі до досягнення мети ще дуже далеко. Команда зовсім не нагадує колектив, який здатний створити щось велике. Звинуватити у всьому головного тренера – найлегший шлях. Але Фонсека став заручником (або й навіть жертвою) обставин, в яких вкрай складно досягти більшого.

Зміна керівництва не принесла миттєвого покращення

Одіозний Джеймс Палотта нарешті припинив знущання з римських тіфозі і продав клуб. Про бажання розірвати зв’язки з Ромою бізнесмен говорив роками, але це ніколи не завершувалося конкретикою. Лише рік тому на горизонті з’явився інший американець – Ден Фрідкін. Вже на початку січня 2020-го він відкрито заявив про майбутню покупку і ділився амбітними планами. А потім трапився COVID-19. Операцію заморозили і в якийсь момент здалося, що все взагалі зірвалося. Лише на початку серпня клуб офіційно оголосив про зміну власників.

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Фрідкін – типовий американський бізнесмен, який уміє рахувати гроші. Не варто було навіть сподіватися на миттєві фінансові вливання в команду. Хоча в умовах зірваного міжсезоння цього б не робив жоден розумний власник. Щоправда, для клубу і тренера команди – це погані новини. Рома перебуває на тому етапі, коли команді вкрай потрібні 2-3 якісних підсилення. Єдине, чого зумів досягти Фонсека – повернення в команду Кріса Смолінга, який минулий сезон провів на Стадіо Олімпіко на правах оренди. Як бонус – підписання Педро на правах вільного агента та оренда Борхи Майораля.

Можна було б подумати, що Фрідкін і Ко просто не розраховують на спадок старої влади, але це не так. Нові власники майже відразу висловили підтримку Фонсеці і готові довірити перебудову саме Паулу. Генеральний директор римлян Гвідо Фієнга взагалі не бачить сенсу говорити про становище тренера і вважає, що процес зміни команди під контролем. "Відразу ж проясню тему тренера: Фонсека не є темою для обговорень у клубі, він наш тренер. Проект стартував в минулому році, він передбачав початок з новою командою і новим тренером, і він уже став набагато якіснішим. Ми не розуміємо, чому ведуться такі розмови, ця тема не відкрита", – стверджує Фієнга.

Фонсека теж не пошкодував компліментів новому керівництву: "Відтоді, як я прийшов у Рому, в клубі відбулися істотні зміни на краще. Зараз для клубу важливо стабілізувати ситуацію і знайти правильний баланс, щоб ми могли досягати позитивних результатів". Здавалося, про які непорозуміння взагалі може йтися при такій риториці? Річ у тім, що португалець дозволив собі дати босам меседж, з чого варто почати покращення.

Амбіції Фонсеки вищі, ніж у Роми

Незаангажовані прихильники Кальчо повинні були б здивуватися словам Фонсеки про бажання вигравати трофеї в Римі. Так, за три роки в Шахтарі він жодного разу не завершував сезон без парочки титулів, але умови на Стадіо Олімпіко значно складніші. Про рівень конкуренції в Серії А не варто навіть згадувати. Але й сама команда вже далеко не та, яка камбечила у Лізі чемпіонів проти Барселони. З тих, хто грав у тій зустрічі, залишилися лише троє – Жуан Жезус, Федеріко Фасіо та Едін Джеко. Минуло якихось два з половиною роки, а таких вожаків, як Де Россі, Аліссон, Манолас, Наінгголан і Флоренці, у "джалороссі" більше немає.

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Найуспішніший період Фонсеки в столиці Італії вдався завдяки шаленій формі юних Ніколо Дзаньйоло та Амаду Діавара. Першого вже почали порівнювати з Франческо Тотті, а другий нарешті дав зрозуміти, чому Наполі саме в ньому бачив спадкоємця Жоржінью. Стрімке падіння почалося після того, як обоє отримали важкі травми з інтервалом у півтора місяця. Гвінеєць порвав меніск ще рік тому і досі не повернув свої колишні кондиції. Дзаньйоло як тільки вилікувався від розриву хрестоподібних зв’язок на одній нозі, порвав їх на іншій. Отак Фонсека втратив два "стрижні", навколо яких починав будувати свою Рому.

Не дивно, що в літнє міжсезоння, якщо його можна таким назвати, португалець не витримав і почав акуратно тиснути на нове керівництво. "Зараз в Серії А є дві або три команди, здатні боротися за титул. Набагато більше тих, хто може замахнутися на путівку в Лігу чемпіонів, але для досягнення певних результатів потрібні відповідні інвестиції", – доволі чітко заявив Паулу.

Досягти свого фахівець не зміг, а от на критику наразився. Особливо опальні ЗМІ навіть рапортували, що тренер через свою поведінку ризикує втратити посаду. Нові боси клубу обмежилися виховною бесідою та доволі скромними цілями на наступний сезон. В Італії стверджують, що Фонсека гарантовано залишиться, якщо команда зможе кваліфікуватися в ЛЧ. Водночас невиконання цього завдання не призведе до гарантованої відставки – рішення буде ухвалюватися зважено. Схоже, в цьому є заслуга і самого Фонсеки, який пом’якшив свою риторику. Паулу доволі дипломатично пояснив свої попередні вимоги активніше працювати на ринку: "Ми, тренери, ніколи не буваємо повністю задоволеними трансферним вікном. Були одна або дві позиції, які ми могли покращити, але це було найважче літо за багато років через пандемію і пов'язані з цим фінансові проблеми".

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Можна констатувати, що Фонсека після від’їзду з України зовсім не змінився. Ще в Шахтарі фахівець постійно наголошував, що у нього є амбіції досягати більшого. Це ж саме відбувається у Ромі. Впродовж першого сезону клуб і тренер придивлялися один до одного, а тепер Паулу налаштований побудувати проект, який можна буде назвати успішним бодай в масштабах Серії А.

Фонсека витискає зі свого складу максимум

Якщо у когось закралася думка, що Фонсека просто поводиться зверхньо, то ні – він справді заслужив працювати в кращих умовах. Минулий сезон Рома завершила на п’ятій сходинці з 70-ма очками у активі – в позаминулій кампанії цього було б достатньо для бронзових медалей. Та навіть зараз "вовки" могли б виступати в Лізі чемпіонів, якби не шалений оверперформ Лаціо за xPoints. Підопічні Сімоне Індзагі набрали на 16 очок більше, ніж повинні були. Тому не варто сумувати через спад "орлів" після карантину – він був закономірним.

Невдалий старт у цьому році – точно не причина сумніватися у компетенції тренера Роми. Після восьми турів ситуація стабілізувалася. "Вовки" вибралися на друге місце в чемпіонаті за очікуваними очками, а показник xG взагалі найкращий у лізі. Рома залишається однією із трьох команд Серії А, які ще не програвали, а Фонсека першим у нинішньому сезоні відібрав очки у Ювентуса та зупинив переможну ходу Мілана.

Зауважте, що вийти з кризи вдалося без того Джеко, яким ми звикли бачити боснійця. Влітку Едін слідом за Коларовим міг перебратися в Інтер. Сам форвард дуже хотів перейти в Ювентус, але в Турині обрали Морату. Трансферні перипетії вплинули на гру футболіста, який на початку сезону вже не виглядає беззаперечним лідером. Рік тому інформація про те, що два тижні доведеться обходитися без капітана (як от зараз, коли Джеко підхопив коронавірус), стала б шоком для римських тіфозі. Тепер же у цьому немає катастрофи.

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Зараз у Фонсеки нові лідери. З приходом Педро в атаці Роми робить погоду трійця, яку разом з іспанцем формують Мхітарян та Верету. Генріх записав у свій актив 6 забитих м’ячів і 5 асистів, інші двоє додали ще по чотири голи. Найбільшою несподіванкою можна було б вважати реінкарнацію Верету. Француз поступово стає незамінним у тактичних побудовах Роми та вже відібрав у Джеко статус пенальтиста. Але пройти повз рівень гри Мхітаряна було б злочином. Міккі знову нагадує того футболіста, який розривав у Донецьку і Дортмунді. Схоже, вірменина зарано списали в АПЛ – йому просто був потрібен тренер, готовий зробити на нього ставку. За таке Мхітарян завжди віддячує сторицею.

Складна ситуація зі Смолінгом теж допомогла розкрити резерви. Кріс минулий сезон провів на Стадіо Олімпіко на правах оренди. Англієць став одним із лідерів команди, тому бажання викупити його контракт у Ман Юнайтед було очевидним. Рома до останнього дня ринку намагалася збити ціну, але однаково заплатила необхідну суму. Поки клуб торгувався за кожен фунт, у команді почали розкриватися молоді Мараш Кумбула та Рожер Ібаньєс. Останній вже перевершив свій показник ігрового часу минулого сезону. Прогрес настільки очевидний, що обоє залишилися в основній обоймі і після повернення англійця.

Фактично проблемними залишаються позиції правого латераля та центрфорварда. Одну з дилем міг би вирішити Флоренці, який зараз час від часу запалює в Парижі. "Я хотів, щоб Флоренці залишився. Він був би корисним у цій системі. Я розмовляв з ним, але він вирішив грати за ПСЖ. Я розумію це рішення, але хотів, щоб він залишився", – зізнавався Фонсека. В центрі нападу залишається сподіватися, що Джеко таки набере форму, а Майораль нарешті почне забивати стабільно. Інакше взимку доведеться вийти на ринок і робити це якісно. Логічно, що це обійдеться в копієчку, але якщо команда до того часу не здасть позиції, то Фрідкінам варто було б ризикнути.

Перспективи Фонсеки на Стадіо Олімпіко неясні

Чи почне Фонсека наступний сезон у Римі? Зараз все виглядає так, що шанси на це доволі високі. Португалець уже пройшов етап ознайомлення, почав перебудовувати команду і встиг подолати доволі серйозний кризовий період. Особливо важливе – останнє. Головний тренер Роми показав, що йому під силу виводити команду з крутого піке без значних фінансових вливань. Цей фактор має бути ключовим для клубу, яким керують бізнесмени. До того ж мрії про власний стадіон все ще актуальні.

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Наразі керівництво більше зосереджене на структурних реформах. Нещодавно на посаду генерального директора був призначений Тьягу Пінту. Також, до слова, португалець. Це не означає, що менеджер обов’язково буде лобіювати інтереси свого земляка, але вектор вимальовується доволі чітко.

За півтора року в Італії Фонсека уникнув гучних скандалів, сварок з керівництвом чи футболістами. Він ніколи не був по-справжньому близьким до відставки. Робота його тренерського штабу помітна. Чи хтось очікував більшого? За підбором виконавців Рома – п’ята-шоста команда Серії А з перспективою боротьби за зону ЛЧ. Переважно з невдалим підсумком. Так, на певному етапі сезону "вовки" здатні перебувати серед лідерів, але втриматися там на дистанції з такою глибиною складу вкрай складно.

Якщо Рома зможе уникнути провалу в Серії А і вдало виступить в Лізі Європи (там наразі теж все в порядку), то Фонсека матиме дуже високі шанси продовжити контракт навіть без потрапляння в ЛЧ. Наступне літо стане для Фрідкіна і Ко визначальним. Американцям належить або підтвердити свої амбіції відповідною роботою на трансферному ринку, або стати новими Рокко Коміссо, який робить Фіорентину великою лише у заявах для преси. А без рішучих дій власників вже варто задуматися самому Фонсеці, наскільки йому по дорозі з цією Ромою.

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