Генеральним директором "вовків" став 36-річний Тьягу Пінту, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Португальський фахівець упродовж трьох років обіймав посаду директора з професіонального футболу у Бенфіці. За цей час "орли" виграли чемпіонат та Суперкубок Португалії, а також здійснили кілька гучних трансферів – серед них продаж Жоау Феліша в Атлетіко за 125 млн євро. Тепер Пінту співпрацюватиме зі своїм співвітчизником Паулу Фонсекою, який тренує Рому.

Нагадаємо, влітку римський клуб придбав американський мільярдер Ден Фрідкін. Саме призначення генерального директора стало першою серйозною зміною під його керівництвом.

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