На стадіон Десни повернувся футбол: кадри першої гри з розбомбленої арени
Чернігів потроху оговтується від страшних бомбардувань росіян у перший місяць повномасштабної війни. Тамтешній футбол – не виняток.
Чернігівський стадіон ім. Ю. Гагаріна, де грає Десна, серйозно постраждав внаслідок обстрілів росіян. Завали потроху розбирають, а арена оживає.
Борусія Д допоможе відновити зруйнований стадіон Десни – німці не забули про Ярмоленка
Як інформує
Зауважимо, відновити зруйнований російськими військами стадіон вже погодились Німеччина та дортмундська Борусія. До діалогу вже залучений міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.