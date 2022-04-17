Чернігів потроху оговтується від страшних бомбардувань росіян у перший місяць повномасштабної війни. Тамтешній футбол – не виняток.

Чернігівський стадіон ім. Ю. Гагаріна, де грає Десна, серйозно постраждав внаслідок обстрілів росіян. Завали потроху розбирають, а арена оживає.

Борусія Д допоможе відновити зруйнований стадіон Десни – німці не забули про Ярмоленка

Як інформує Всеукраїнська професійна спілка "Футбол України", напередодні на стадіоні пройшов перший з часів війни футбольний матч, у ньому взяли участь юнаки. Зустріч відбувалась під особистим суддівством директора арени. Перемогла команда "Сонечко" з рахунком 2:0.

Зауважимо, відновити зруйнований російськими військами стадіон вже погодились Німеччина та дортмундська Борусія. До діалогу вже залучений міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.