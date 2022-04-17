Чернігівський клуб 17 квітня відзначає своє 62-річчя. У соцмережах Десни з'явилось привітання на злобу дня.

"Через вторгнення москальської п*здоти на наш рідний сіверський край замість матчу проти Зорі ми мусимо розбирати завали нашого стадіону і лише згадувати щасливі миттєвості, які дарувала нам рідна команда.

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Бажаємо всім нашим вболівальникам мирного неба над головою та якомога швидшої перемоги над ворогом, а руським мразям – горіти у пеклі! Десна буде жити на новому сучасному чернігівському стадіоні! Слава Україні", – йдеться в дописі у Facebook.

Нагадаємо, Чернігів з перших днів повномасштабного вторгнення зазнавав обстрілів, а стадіон імені Гагаріна, де грала Десна, був зруйнований. Відновити арену вже погодились Німеччина та дортмундська Борусія.

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