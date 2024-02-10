Байєр мав величезну перевагу до перерви, але забив лише один м'яч. За іронією долі, його оформив захисник Станішіч, який є вихованцем Баварії і досі належить мюнхенцям.

Байєр декласував Баварію у "чемпіонському" матчі – Кейн зник, Мюнхен забув "правило Ахметова" і поплатився

По перерві "фармацевти" таки добили суперника. Відзначились нестримні латералі банди Алонсо – Алекс Грімальдо та Джеремі Фрімпонг. Останній має подякувати Нойєру, який у компенсований час за рахунку 0:2 прибіг на кутовий і подарував нідерландцю вихід на майже порожні ворота. Байєр відірвався на 5 очок, крокуючи до першого чемпіонства і своїй історії.