“На поле есть неприятные симптомы. Честно говоря, я в ярости. Цитируя Оливера Кана: ”Я не увидел у наших игроков яиц на поле“.

Фиаско Нойера-нападающего и заявка на историческое чемпионство в видеообзоре матча Байер – Бавария – 3:0

На тренировках мы показываем себя намного лучше. Чувствовать давление – нормально, но должна быть еще энергия и свобода. В нашей игре этого нет. У Леверкузена также не все идет по плану, но они ищут решения, они креативны. Я жду этого же от нас. Мы играем от А до В, от В до С – и никто не имеет свободы, чтобы просто рискнуть.

На тренировках это есть, но не в матчах. У нас хватает игроков международного уровня на поле, поэтому не надо сваливать все на тренера. Много завязано на игровом интеллекте и независимости на поле. Я жду, что игроки, которые выходят в основе, способны справиться с давлением. Нам срочно надо стать лучше. И мы станем", – кипел Мюллер во флеш-интервью после игры.

Напомним, поражение увеличило отставание Баварии от Байера до 5 очков. 11-летняя гегемония Мюнхена в Бундеслиге под серьезной угрозой.

Please make Müller coach for the second half of the season pic.twitter.com/tMd06u4F4Q — L.Prince (@LeroyPrince77) February 10, 2024

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