Центральний захисник ПСВ Андре Рамальо двічі грубо помилився під час матчу з Севільєю – по разу в кожному з таймів. У другому випадку іспанська команда забила, проте після відеоперегляду гол було скасовано. Виявилося, що Педроса підіграв собі рукою, перш ніж відправити м'яч у сітку.

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Загалом матч в Ейндховені був рівним, але в середині другого тайму Севільї вдалося забити після розіграшу стандартного положення. Гості вирішили не подавати, а розіграти кутовий – і це принесло свої плоди. Капітан Севільї Хесус Навас знайшов у чужому штрафному Серхіо Рамоса, і ветеран, вигравши боротьбу у 21-річного хавбека Маліка Тіллмана, скинув м'яч на Гуделя. Тим самим Рамос став найстаршим гравцем у турнірі, який оформив гольовий пас. Це сталося у віці 37 років і 187 днів – за цим показником Рамос на 168 днів випередив Франческо Тотті.

На 84-й хвилині Тіллман і Рамос стали героями ще одного ключового епізоду: іспанський захисник сфолив проти американця у своєму штрафному – Люк де Йонг реалізував пенальті.

Де Йонг швидко дістав м'яч із воріт Севільї і побіг встановлювати його на центр поля. Було очевидне бажання ейндховенців виграти цю зустріч, але вони пропустили одразу після того, як гості розіграли м'яч із центру поля. Хуанлу навісив із правого флангу на Ен-Несірі, і центрфорвард із другого поверху прошив Бенітеса.

Як виявилося, і це взяття воріт було не останнім цього вечора. Господарі заробили небезпечний штрафний на правому фланзі на чужій половині поля, і гравці Севільї не вгледіли за правим захисником Тезе під час розіграшу цього стандарту. Серхіо Рамос програв верхову боротьбу де Йонгу, і той скинув м'яч на дальню штангу. Тезе залишалося просто підставити ногу...