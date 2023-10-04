У вівторок у групі А відбулись поєдинки 2-го туру Ліги чемпіонів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 2-й тур, група А

Копенгаген – Баварія – 1:2

Голи: Лерагер, 56 – Мусіала, 67, Тель, 83

Манчестер Юнайтед – Галатасарай – 2:3

Голи: Хьойлунд, 17, 67 – Заха, 23, Ікарді, 81

Нереалізований пенальті: Ікарді, 78

Вилучення: Каземіро, 77 (МЮ, друга жовта картка)

Уніон вдруге поспіль драматично програв у Лізі чемпіонів, Реал Сосьєдад здолав Зальцбург

Копенгаген здивував у першому таймі матчу з Баварією. Мюнхенці володіли ігровою перевагою, але забити не змогли. Більше того, суперник перестріляв їх за кількістю ударів, які, однак, цілі не досягли.

По перерві Лерагер вивів господарів вперед, змусивши закрити рота всім скептикам. Баварія вже традиційно у цьому сезоні увімкнулась лише тоді, коли запахло смаженим. Спочатку Мусіала накрутив кількох суперників і завдав влучного удару у нижній кут воріт. А згодом зіграли заміни: зв'язка Мюллєр-Тель принесла "Ротен" три очки (перший подав, а другий пробив під поперечину).

У паралельній зустрічі Галатасарай на виїзді перестріляв Манчестер Юнайтед. Господарі забили першими, але ще до середини тайму рахунок було зрівняно. По перерві Хьойлунд оформив дубль, та вже за 10 хвилин манкуніанці залишились у меншості – Каземіро заробив другий "гірчичник" і привіз пенальті. До м'яча підійшов Ікарді, але... пробив повз стійку. Аргентинцю за трохи вдалось реабілітуватись, перекинувши м'яч через Онану, який вийшов далеко з воріт.

Сенсаційна перемога Галатасарая, яка підняла його на другу сходинку з чотирма очками. Лідирує з повним пакетом Баварія, Копенгаген з 1 очком третій. Головний невдаха групи – Манчестер Юнайтед, який поки йде з нулем.

Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру