Манчестер Юнайтед вийшов на ринок у пошуках тимчасової заміни травмованому Люку Шоу, адже дублер Тайлер Маласія також отримав пошкодження. Свій вибір "дияволи" зупинили на Регілоні, повідомляє Sky Sports.

Ліверпуль обійшов Ман Юнайтед у боротьбі за хавбека Баварії – особистий контракт узгоджений

Серхіо пройшов медогляд для Юнайтед і сьогодні підпише контракт. МЮ орендує лівого захисника на сезон, але в січні матиме можливість достроково розірвати угоду та повернути футболіста "шпорам".

Раніше фаворитом МЮ був Кукурелья, якому не вдається прорватися в основу Челсі. Марк запам'ятався скандалом з ігноруванням Мудрика.

Регілон також втратив місце в стартовому складі Тоттенхема, а останній сезон провів у Атлетіко, граючи дуже мало через травми. Новий тренер "шпор" взагалі не розраховує на іспанця.