Ліверпуль обійшов Ман Юнайтед у боротьбі за хавбека Баварії – особистий контракт узгоджений
Півзахисник збірної Нідерландів Раян Гравенберх наблизився до переходу в команду Юргена Клоппа.
Мюнхенська Баварія налаштована підписати півзахисника Жоау Палінью з Фулхема. Томас Тухель хоче бачити португальця у своєму складі. Це відкриває можливість для відходу Раяна Гравенберха.
Баварія і Манчестер Юнайтед готують обмін футболістами до закриття трансферного вікна
На 21-річного нідерландця претендували Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Спритнішими виявилися мерсисайдці, які вже узгодили з гравцем умови особистого контракту. Попереду – перемовини з Баварією, інформує Daily Mail.
Гравенберх перейшов у Баварію рік тому, але не зміг стати основним – 34 матчі, з них лише 6 у старті. Раян налаштований змінити клуб, а Юрген Клопп бачить у ньому підсилення для Ліверпуля. Тренеру імпонує здатність Гравенберха зіграти як в центрі поля, так і ближче до атаки.
Угода хавбека з Баварією розрахована ще на 4 роки. Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро.
Маліновський йде ва-банк – Дженоа готова допомогти заткнути критиків і авансом уже шаленіє від українця