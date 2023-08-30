Мюнхенська Баварія налаштована підписати півзахисника Жоау Палінью з Фулхема. Томас Тухель хоче бачити португальця у своєму складі. Це відкриває можливість для відходу Раяна Гравенберха.

Баварія і Манчестер Юнайтед готують обмін футболістами до закриття трансферного вікна

На 21-річного нідерландця претендували Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Спритнішими виявилися мерсисайдці, які вже узгодили з гравцем умови особистого контракту. Попереду – перемовини з Баварією, інформує Daily Mail.

Гравенберх перейшов у Баварію рік тому, але не зміг стати основним – 34 матчі, з них лише 6 у старті. Раян налаштований змінити клуб, а Юрген Клопп бачить у ньому підсилення для Ліверпуля. Тренеру імпонує здатність Гравенберха зіграти як в центрі поля, так і ближче до атаки.

Угода хавбека з Баварією розрахована ще на 4 роки. Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро.

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