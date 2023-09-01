Манчестер Юнайтед вышел на рынок в поисках временной замены травмированному Люку Шоу, ведь дублер Тайлер Маласия также получил повреждение. Свой выбор "дьяволы" остановили на Регилоне, сообщает Sky Sports.

Ливерпуль обошел Ман Юнайтед в борьбе за хавбека Баварии – личный контракт согласован

Серхио прошел медосмотр для Юнайтед и сегодня подпишет контракт. МЮ арендует левого защитника на сезон, но в январе получит возможность досрочно расторгнуть соглашение и вернуть футболиста "шпорам".

Раньше фаворитом МЮ был Кукурелья, которому не удается прорваться в основу Челси. Марк запомнился скандалом с игнорированием Мудрика.

Регилон также потерял место в стартовом составе Тоттенхэма, а последний сезон провел в Атлетико, играя очень мало из-за травм. Новый тренер "шпор" вообще не рассчитывает на испанца.