Перша команда Манчестер Юнайтед отримала приклад, як треба грати з принциповим суперником.

Сьогодні "червоні дияволи" прийматимуть Ліверпуль, а вчора був невеличкий аператив – в аналогічному матчі зустрічалися команди U-18.

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МЮ розніс мерсисайдських однолітків з рахунком 9:1. Хет-трик оформив 18-річний нападник Ітан Вітлі. Відзначимо і допомогу етнічного українця Захара Бауманна, який вийшов на останні півгодини. Насправді такий погром не надто дивує. Юнайтед надупевнено очолює чемпіонат Англії U-18, а Ліверпуль лише четвертий і відстає на 25 очок.

Сьогодні о 17:30 розпочнеться гра дорослих команд, де у "дияволів" значно менше оптимізму. МЮ переживає чорну смугу, а Ліверпуль веде запеклу боротьбу за чемпіонство. Нагадаємо, рік тому підопічні Клоппа на Енфілді знищили принципових суперників з рахунком 7:0.

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