Динамо пережило 2:8 від Шахтаря за день – відео хет-трика і гола з центра поля
Шахтар влаштував тотальну домінацію над Динамо на дитячо-юнацькому рівні.
Чемпіонат ДЮФЛУ U-15, 9-й тур
Шахтар – Динамо – 5:2
Голи: Курячий, 7, Пламінський, 11, Саричев, 46, 61, 70+2 – Дячок, 64, 70+3
Команда "гірників" розгромно (3:0) виграла Класичне на рівні U-17, а потім повторила успіх і в категорії U-15.
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Тут тайм триває лише 35 хвилин, але це не завадило Шахтарю розтрощити суперника з рахунком 5:2. Головний герой зустрічі – Кірілл Саричев, який оформив хет трик.
Дячок трішки підсолодив гірку пігулку Динамо. Гравець киян відзначився дублем, зокрема, дуже ефектно пробив майже з центрального кола.
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