Шахтар влаштував тотальну домінацію над Динамо на дитячо-юнацькому рівні.

Чемпіонат ДЮФЛУ U-15, 9-й тур

Шахтар – Динамо – 5:2

Голи: Курячий, 7, Пламінський, 11, Саричев, 46, 61, 70+2 – Дячок, 64, 70+3

Команда "гірників" розгромно (3:0) виграла Класичне на рівні U-17, а потім повторила успіх і в категорії U-15.

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Тут тайм триває лише 35 хвилин, але це не завадило Шахтарю розтрощити суперника з рахунком 5:2. Головний герой зустрічі – Кірілл Саричев, який оформив хет трик.

Дячок трішки підсолодив гірку пігулку Динамо. Гравець киян відзначився дублем, зокрема, дуже ефектно пробив майже з центрального кола.

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