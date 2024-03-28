Півзахисник українського походження отримав шанс потренуватися з першою командою. 17-річний Бауманн показав, як намагається стримати головну зірку "дияволів" – Маркуса Рашфорда.

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Нинішній сезон складається для етнічного українця просто казково. Він починав у команді МЮ U-18, але завдяки вдалим виступам отримав підвищення у U-21. Тепер Бауманна запросили потренуватися з основою, що вже є великим визнанням для будь-якого юніора.

Нагадаємо, Захар – син емігрантів із Коломиї. Він народився в Болтоні та всю кар'єру проводить в академії МЮ. Він грає в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою клубу Полом Скоулзом. Раніше у ЗМІ повідомляли, що гравець, який може виступати також за збірну Англії, виявив бажання захищати кольори України.

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