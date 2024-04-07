Сегодня “красные дьяволы” будут принимать Ливерпуль, а вчера был небольшой аператив – в аналогичном матче встречались команды U-18.

Динамо пережило 2:8 от Шахтера за день – видео хет-трика и гола с центра поля

МЮ разнес мерсисайдских сверстников со счетом 9:1. Хет-трик оформил 18-летний нападающий Итан Уитли. Отметим и помощь этнического украинца Захара Бауманна, который вышел на последние полчаса. На самом деле такой погром не слишком удивляет. Юнайтед сверхуверенно возглавляет чемпионат Англии U-18, а Ливерпуль лишь четвертый и отстает на 25 очков.

Сегодня в 17:30 начнется игра взрослых команд, где у "дьяволов" значительно меньше оптимизма. МЮ переживает черную полосу, а Ливерпуль ведет ожесточенную борьбу за чемпионство. Напомним, год назад подопечные Клоппа на Энфилде уничтожили принципиальных соперников со счетом 7:0.

Украинец в 17 лет поднялся в первую команду МЮ – кадры борьбы с главной звездой "дьяволов"