МЮ разорвал Ливерпуль со счетом 9:1 – украинец принял участие в мини-мести за 0:7
Первая команда Манчестер Юнайтед получила пример, как надо играть с принципиальным соперником.
Сегодня “красные дьяволы” будут принимать Ливерпуль, а вчера был небольшой аператив – в аналогичном матче встречались команды U-18.
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МЮ разнес мерсисайдских сверстников со счетом 9:1. Хет-трик оформил 18-летний нападающий Итан Уитли. Отметим и помощь этнического украинца Захара Бауманна, который вышел на последние полчаса. На самом деле такой погром не слишком удивляет. Юнайтед сверхуверенно возглавляет чемпионат Англии U-18, а Ливерпуль лишь четвертый и отстает на 25 очков.
Сегодня в 17:30 начнется игра взрослых команд, где у "дьяволов" значительно меньше оптимизма. МЮ переживает черную полосу, а Ливерпуль ведет ожесточенную борьбу за чемпионство. Напомним, год назад подопечные Клоппа на Энфилде уничтожили принципиальных соперников со счетом 7:0.
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