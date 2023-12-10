Півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс перебуває у списку потенційних цілей "червоних дияволів", повідомляє The Sun.

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МЮ стежив за "йоркширським Пірло" ще під час виступів у Лідсі, але влітку 2022 року той опинився в Сіті за 49 млн євро. Філліпс страждав від постійних травм, провалив дебютний сезон і ніяк не прогресує в нинішньому. Хавбек награв жалюгідні 216 хвилин, а на поле востаннє виходив місяць тому. Гвардіола публічно натякає, що 28-річному півзахиснику слід шукати інше місце роботи.

Керманич Юнайтед Ерік Тен Хаг має відчутні проблеми з центром поля і високо оцінює Філліпса. "Дияволи" можуть спробувати домовитися про трансфер попри складні стосунки зі сусідами. Сам Калвін також сподівається змінити клуб, щоб мати шанси поїхати на Євро-2024 у складі збірної Англії.

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