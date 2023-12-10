МЮ рассматривает сенсационный трансфер неудачника из Ман Сити – Гвардиола публично "выгоняет" его из клуба
Манчестер Юнайтед на фоне слабых результатов может прибегнуть к отчаянным кадровым шагам.
Полузащитник Манчестер Сити Калвин Филлипс находится в списке потенциальных целей "красных дьяволов", сообщает The Sun.
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МЮ следил за "йоркширским Пирло" еще во время выступлений в Лидсе, но летом 2022 года тот оказался в Сити за 49 млн евро. Филлипс страдал от постоянных травм, провалил дебютный сезон и никак не прогрессирует в нынешнем. Хавбек наиграл жалкие 216 минут, а на поле последний раз выходил месяц назад. Гвардиола публично намекает, что 28-летнему полузащитнику следует искать другое место работы.
Рулевой Юнайтед Эрик Тен Хаг испытывает ощутимые проблемы с центром поля и высоко оценивает Филлипса. "Дьяволы" могут попытаться договориться о трансфере, несмотря на сложные отношения с соседями. Сам Калвин также надеется сменить клуб, чтобы иметь шансы поехать на Евро-2024 в составе сборной Англии.
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